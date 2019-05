Flat tax: Salvini, è frontiera governo

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - "E' questa la frontiera su cui peserò quanto va avanti il governo". L'ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini al forum ANSA, parlando della flat tax.

"Tutto il resto viene dopo: immigrazione, sicurezza, pensioni, ambiente, conflitto interessi, sono tutte cose importanti ma tasse e lavoro sono centrali - ha aggiunto - Se in Italia io ho un governo che mi sostiene su questo, come peraltro da contratto, il governo andrà avanti spedito. Se qualcuno inizia a dire 'Vabbè, ma vediamo, dipende, più avanti..'. No, questo è il momento del coraggio".