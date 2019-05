Due allevatori uccisi nell'Oristanese

(ANSA) - ORISTANO, 20 MAG - Duplice omicidio oggi pomeriggio nelle campagne di Ruinas, in provincia di Oristano. Le vittime sono due allevatori di 80 anni, Pietro Secci e Carmelino Marceddu. Entrambi sono stati trovati morti nel terreno di loro proprietà, in località Baralla, tra Riunas e Allai. Sul posto stanno lavorando gli uomini del Nucleo investigativo dei carabinieri di Oristano e della Compagnia di Mogoro, è in arrivo anche il procuratore di Oristano Ezio Domenico Basso.