Conte, valutiamo situazione post sisma

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 20 MAG - "Siamo qui per valutare come procedono i lavori, consapevoli che ci sono delle comunità che soffrono e che ancora non individuano una prospettiva concreata e reale di vedersi restituita quella vita quotidiana che si è persa col terremoto": lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Norcia in occasione dell'incontro con i sindaci e gli amministratori dei territori colpiti dal sisma del 2016.

"Abbiamo il decreto Sblocca cantieri in sede di conversione nel quale abbiamo inserito delle previsioni normative che dovrebbero aiutare a procedere più speditamente in termini di ricostruzione", ha ricordato il premier. Che ha anche evidenziato come "questa sia una fase importante dato che stiamo inserendo degli emendamenti". (ANSA).