Box office, in testa John Wick 3

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Al debutto in sala, il terzo capitolo di John Wick, l'oscuro killer interpretato da Keanu Reeves, conquista la vetta al box office italiano del weekend con 1 milione 537 mila euro di incassi e la miglior media per schermo tra i primi 35 film in classifica. Parabellum (titolo del nuovo episodio della saga) scalza il film per ragazzi Pokemon Detective Pikachu, in sala da due settimane, che incassa in totale oltre 4,3 milioni. La nuova fatica di Pedro Almodovar, uscita contemporaneamente al festival di Cannes, Dolor y Gloria con un Antonio Banderas nei panni di un regista che fa i conti con se stesso, in tre giorni di proiezioni ha incassati 1 milione 103 mila euro. Segue un'altra new entry: la commedia americana al femminile Attenti a quelle due, che fa registrare 868 mila euro. L'ultimo capitolo dei supereroi di Avengers: Endgame scivola al quinto posto ma galoppa verso il traguardo dei 30 milioni solo in Italia. In top ten anche Ted Bundy, Pet Sematary, Stanlio e Ollio, Red Joan e Unfriended: Dark web.