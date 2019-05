Kurs, Strache in carcere? Non decido io

(ANSA) - BERLINO, 19 MAG - "Non lo decido io". Così il cancelliere austriaco Sebastian Kurz risponde, in una intervista alla Bild, a chi gli chiede se sia convinto che l'ex vicecancelliere e leader della Fpoe Hans Christian Strache debba essere arrestato per la vicenda del video di Ibiza che ha dato la stura alla crisi di governo in Austria. "Io sono stato scioccato e molto scosso da quello che si diceva nel video", conclude senza, tuttavia sbilanciarsi su come proseguirà l'esperienza di governo da qui fino alle elezioni. Tuttavia, dall'intervista appare chiaro che una collaborazione con l'estrema destra verrà difficilmente riproposta.