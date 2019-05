Delon tra le lacrime, è la fine di tutto

(ANSA) - CANNES, 19 MAG - Alain Delon non ha retto l'emozione ed e' crollato in una commozione irrefrenabile durante la cerimonia per la Palma d'oro d'onore. "Penso a questo come alla fine della mia carriera, alla fine della mia vita", ha detto mentre il pubblico urlava 'no'. Uscendo dalla sala, al braccio della figlia Anouchka ha quasi sussurrato "penso a Mireille e a Romy". L'ovazione e' durata 10 interminabili minuti.