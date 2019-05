Yemen: media, lealisti avanzano

(ANSA) - BEIRUT, 18 MAG - Le forze lealiste yemenite sono avanzate oggi nel centro del paese nella regione di Dali, conquistando una località chiave da anni in mano agli insorti Huthi. Lo riferisce la tv saudita al Arabiya, secondo cui le forze filo-Riad hanno preso la cittadina di Qataba. Le informazioni non sono verificabili in maniera indipendente sul terreno.