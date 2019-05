Tennis:Del Potro ko, Djokovic semifinale

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Il serbo Novak Djokovic batte Juan Martin Del Potro e accede alle semifinali degli Internazionali di tennis in corso a Roma con il punteggio di 6-4, 6-7, 6-4 dopo oltre tre ore di gioco. Il numero uno al mondo è riuscito a neutralizzare due match-point in favore del rivale argentino, per poi andare a vincere.

La "Torre de Tandil" ha ceduto contro il campione del concorso nel 2008, 2011, 2014 e 2015 e finalista nel 2009, 2012, 2016 e 2017. "Nole" è stato due volte sul punto di essere eliminato al tie-break.

Il prossimo rivale di Djokovic sarà Diego Schwartzman, ventiquattresimo della classifica e vincitore ai quarti contro il giapponese Kei Nishikori, sesto, per 6-4, 6-2 in un'ora e 27 minuti.