Marini, su dimissioni decido tempi brevi

(ANSA) - PERUGIA, 18 MAG - Catiuscia Marini deciderà "in tempi brevi e nel rispetto dell'articolo 64" dello Statuto della Regione Umbria se confermare o ritirare le dimissioni respinte oggi dall'Assemblea legislativa. Lo ha annunciato prendendo la parola in aula dopo il voto.

"Ho agito sempre - ha sottolineato Marini - con onesta, in buona fede e nel rispetto della legge. So che ho fatto errori politici e umani ma ho sempre rispettato la legge".

"Non lascio macerie - ha detto in uno dei passaggi del suo lungo intervento - né in materia di bilancio né sul sistema sanitario".