Hit parade, in vetta sale Izi

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Dopo quasi due anni di silenzio, Aletheia segna il ritorno di Izi e raggiunge subito la vetta delle classifiche (al quinto posto anche nella classifica dei vinili) con un lavoro che rappresenta un cambiamento netto e vissuto dall'artista alla stregua di un nuovo battesimo artistico, come se fosse il suo primo album. In seconda posizione troviamo un altro rapper dallo stile molto personale, Ultimo, con Colpa delle favole da sei settimane in classifica anche se perde la vetta. Per Ultimo addirittura una doppia presenza nella top ten, perchè sua è anche la decima posizione con Peter Pan. Al terzo posto ancora una new entry: Nek con Il mio gioco preferito- Parte prima. Ancora una novità in quarta posizione con Solo di Alberto Urso, tenore protagonista di questa edizione di Amici. In quinta posizione Liberato, altra novità, con l'album che porta il suo nome. Altra novità in una classifica decisamente stravolta questa settimana la troviamo in settima posizione con Fast Animals e Slow Kids.