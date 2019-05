Di Maio, preoccupato dall'ultradestra

(ANSA) - MILANO , 18 MAG - "Bisogna essere preoccupati" dalle ultradestre europee. Lo dice Luigi Di Maio che così risponde a una domanda dei giornalisti sulle manifestazione sovranista organizzata oggi a Milano dalla Lega.

"Bisogna essere preoccupati non solo della deriva ideologica", aggiunge, ma del fatto che questi "sono quelli che hanno chiesto all'Italia l'austerity".

"Non vogliono bene all'Italia - ha concluso - è se non vogliono bene all'Italia non ne abbiamo bisogno".