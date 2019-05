Austria: Kurz, votare il prima possibile

(ANSA) - VIENNA, 18 MAG - "Ho chiesto al presidente della Repubblica di convocare il prima possibile elezioni anticipate".

Lo ha detto il cancelliere austriaco Sebastian Kurz. "Non ci sono alternative - ha aggiunto -, con la Fpoe una collaborazione è impossibile, i socialdemocratici non condividono le nostre posizioni e gli altri partiti sono troppo piccoli". "Quando è troppo è troppo", ha aggiunto. "La Fpoe danneggia il nostro Paese. E' in contrasto con il principio del servizio per il Paese", ha aggiunto Kurz.