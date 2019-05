Stone e Manson guest star The New pope

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Sharon Stone e Marilyn Manson guest star in The New Pope la serie originale Sky-hbo-canal+ creata e diretta dal regista Premio Oscar© Paolo Sorrentino.

La seconda serie di Sorrentino ambientata in Vaticano, è scritta dallo stesso Sorrentino con Umberto Contarello e Stefano Bises. Tutti gli otto episodi sono diretti dal Premio Oscar© regista, tra gli altri, de "La grande bellezza" e di "The Young Pope". Il cast, oltre ai due volte nominati agli Oscar © Jude Law e John Malkovich, include Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier, Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Massimo Ghini, Maurizio Lombardi.(ANSA)