Scontro Di Maio-Fontana su dl famiglie

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - "Con i miei emendamenti al decreto Crescita ho indicato al Governo come dare, in tempi ragionevoli e certi, maggiore sostegno a madri e padri. Altre strade sono decisamente meno efficaci, istituiscono fondi con "risorse eventuali", senza dire come e quando saranno utilizzate e rimandano a tempi lunghissimi. Detto questo, con il massimo spirito costruttivo, siamo a disposizione per dare tutto il nostro apporto affinché le famiglie possano avere, nell'immediato, il maggiore e più efficace sostegno". Così, in una nota, il ministro per la Famiglia Lorenzo Fontana (Lega).

"In questo governo possiamo dividerci su tutto, ma non sulla famiglia - afferma il vicepremier Luigi Di Maio -. Su questo decreto si gioca il destino è la tenuta del governo. Vedo ostruzionismo non costruzionismo". Secondo fonti M5S, "lo staff del ministro Fontana nel corso del pre-consiglio dei ministri sta sabotando il decreto Famiglia portato da Luigi Di Maio e concordato con il Forum delle Famiglie".