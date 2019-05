Playoff B, Cittadella in semifinale

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Il Cittadella si è qualificato per la semifinale dei playoff di Serie B. Nel preliminare - partita secca - disputato a La Spezia, la squadra di Venturato ha battuto i padroni di casa 2-1, qualificandosi per la semifinale contro il Benevento (andata 21 maggio, ritorno 25). Ospiti in vantaggio con Moncini (22' pt), pareggio dei liguri con Maggiore (7' st), prima del gol vittoria ancora di Moncini (21' st).