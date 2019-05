Elbling, l'Italia è un grande partner

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - "Le regole ce le siamo dati insieme, a seconda dei momenti economici stanno strette agli uni, domani agli altri. E' importante che si mantengano le regole. Ma il governo tedesco non vede solo i punti deboli dell'Italia, è una delle economie più importanti della zona euro. Non lo vediamo come partner in difficoltà. Lo ha detto l'ambasciatore tedesco Viktor Elbling al Forum dell'ANSA rispondendo ad una domanda sullo stato dei conti pubblici in Italia. "Anche la Germania non è perfetta", ha rilevato.