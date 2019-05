Bundestag: Bds antisemita, basta fondi

(ANSA) - BERLINO, 17 MAG - Il parlamento tedesco ha condannato come antisemite le argomentazioni del movimento per il boicottaggio di Israele, Bds (che sta per boicottare, disinvestire, sanzionare) e d'ora in avanti il governo non lo sosterrà più economicamente. Lo ha stabilito a maggioranza il Bundestag su proposta comune dei cristiano-democratici della Cdu, dei socialdemocratici del Spd, dei liberali del Fdp e di parte dei verdi. "Il modello argomentativo e i metodi del movimento sono antisemiti", si legge nella motivazione della proposta approvata in Parlamento. Una decisione "importante" per il premier israeliano Benyamin Netanyahu. "Mi auguro - ha detto - che questa decisione porti con sé passi concreti e faccio appello ad altri paesi di adottare una simile legislazione".