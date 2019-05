Brexit: Corbyn, negoziati con May chiusi

(ANSA) - LONDRA, 17 MAG - I negoziati sulla Brexit fra Tory e Labour si chiudono senza un accordo. Lo annuncia il leader laburista Jeremy Corbyn in una lettera alla premier Theresa May nella quale scrive che dopo sei settimane di colloqui si è arrivati "fin dove si poteva", aggiungendo tuttavia come sia "ormai chiaro che non siamo stati in grado di costruire un ponte fra le nostre importanti differenze politiche", malgrado "i compromessi" individuati in "alcune aree".