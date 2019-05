A Guadagnino nastro d'Argento europeo

(ANSA) - CANNES, 17 MAG - E' stato consegnato oggi a Luca Guadagnino il Nastro d'Argento Europeo che, per la prima volta a Cannes, ha celebrato quest'anno un compleanno speciale: i suoi primi trent'anni. "Da sempre "nouvellevaguista" sono felicissimo ed emozionato di essere a Cannes e alla Quinzaine des Réalisateurs. Questo Nastro Europeo in occasione del Trentennale mi sembra un ottimo augurio, sono certo che mi darà un nuovo slancio", così Guadagnino, al festival con The Staggering Girl, ha accolto il riconoscimento.