Nuovo album per Maluma, ecco 11:11

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Nuovo album per Maluma: il cantante colombiano, re del reggaeton, pubblica il suo nuovo album "11:11", il quarto della sua carriera, con collaborazioni di alto livello: da Madonna, nel brano "Soltera", a Ricky Martin in "No Se Me Quita", e poi Ozuna, Nicky Jam, Ty Dolla $ign, Zion y Lennox, Sech, Chencho e Farina. Maluma darà il via al "Maluma World Tour" da San Diego il 6 settembre ma il 1 luglio sarà all'Arena Fiera di Cagliari. In rotazione radiofonica al momento il singolo "HP". Il precedente lavoro di Maluma "F.A.M.E" aveva debuttato al #1 della Billboard Latin Albums chart e gli aveva fatto vincere il Latin Grammy come "Best Contemporary Pop Vocal Album". A proposito delle ispirazioni dell'album, Maluma ha dichiarato: ""11:11" è un segnale diretto dalle nostre guide, angeli e maestri, per stabilire un momento di connessione tra noi stessi e il resto del mondo. È una chiamata ad agire o un modo per meditare, per ascoltare le proprie intuizioni e le proprie emozioni interiori".