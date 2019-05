Europee: record Rassemblement National

(ANSA) - PARIGI, 16 MAG - Rassemblement National mai così alto nei sondaggi in vista delle elezioni europee del 26 maggio.

Secondo un ultimo studio realizzato dall'istituto Ifop-Fiducial per Paris-Match, CNews e Sud Radio, il partito di Marine Le Pen ottiene il suo risultato record, in testa, con il 23,5% delle preferenze contro il 22,5% della lista Renaissance/La République En Marche del presidente Emmanuel Macron al secondo posto.

Lontano dietro, al terzo posto, i repubblicani guidati da Francois-Xavier Bellamy, al 14%.