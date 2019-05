A Milano 49 striscioni contro Salvini

(ANSA) - MILANO, 16 MAG - Quarantanove striscioni appesi ai balconi di Milano, dal centro alla periferia, per "contestare l'arrivo in città di Matteo Salvini e dei suoi ospiti stranieri". L'iniziativa, che ironicamente si chiama 'La grande caccia al tesoro dei balconi di Milano. Dove sono i 49?', è stata lanciata su Facebook da Insieme senza muri, le realtà associative che hanno promosso le marce antirazziste in città, e Arci Milano. "Tempi di striscioni appesi alle finestre, per contestare l'arrivo in città di Matteo Salvini e dei suo ospiti stranieri - si legge sulla pagina -. Noi ce la giochiamo così, perché quel 49 è un numero che, chissà come mai, qualcuno tende a dimenticare e rimuovere, nel migliore dei casi giustificare, e vogliamo che voi lo facciate con noi".