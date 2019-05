Operazioni contro clan a Ostia, arresti

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - E' in corso un'operazione della polizia sul litorale romano tra Acilia, Ostia, Dragona e Dragoncello per scardinare due organizzazioni criminali, attraverso l'arresto dei loro capi,che si stavano da tempo fronteggiando a colpi d'arma da fuoco per l'egemonia territoriale. La Squadra Mobile sta eseguendo 6 misure cautelari e diverse perquisizioni, emesse dal gip di Roma su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia capitolina. Ad eseguire le misure cautelari la Squadra Mobile di Roma, coadiuvata da personale del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, dell'U.P.G.S.P.

e unità cinofile. I destinatari sono accusati, a vario titolo, di tentato omicidio, sequestro di persona, porto abusivo di armi da sparo, esplosione di colpi di arma da fuoco in luogo pubblico e lesioni personali aggravate. Si tratterebbe di due noti gruppi rivali, l'uno collegato alla criminalità romana, l'altro a quella di matrice campana, attivi nel controllo dello spaccio di sostanze stupefacenti tra Acilia, Ostia e Dragona.