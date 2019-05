Usa, soldi per il muro presi ai missili

(ANSA) - WASHINGTON, 13 MAG - Il Pentagono dirotterà 1,5 miliardi di dollari per il muro col Messico prelevandoli da programmi per i missili balistici intercontinentali (Minuteman III) e per gli aerei Awacs, che trasmettono messaggi ai caccia in volo.

Saranno utilizzati anche soldi inizialmente destinati ad un esperimento spaziale che coinvolge la Defense Advanced Projects Research Agency (Darpa) e denaro di due fondi per supportano le forze di coalizione e l'esercito afghano in quel Paese.

Lo scrive il Washington Post, che e' entrato in possesso di documenti della Difesa americana.