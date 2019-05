Hazard al Real, annuncio dopo E.League

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Eden Hazard sarà il prossimo 'galacticos' del Real Madrid. 'L'Equipe' dà il trasferimento del talento belga del Chelsea ormai per fatto e secondo l'autorevole quotidiano francese l'ufficialità arriverà dopo la finale di Europa League tra i Blues e l'Arsenal in programma il 29 maggio a Baku. Il trasferimento avverrà sulla base di circa 100 milioni, una bella somma per il 28enne giocatore del Chelsea con ancora solo un anno di contratto e che aveva rifiutato tutte le proposte di rinnovo presentate dai Blues negli ultimi mesi.