Giorgetti, in Sicilia debutto non male

(ANSA) - PERUGIA, 13 MAG - "Per noi in Sicilia come debutto non mi sembra che sia andata male": ad affermarlo il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Giancarlo Giorgetti, commentando il risultato delle elezioni amministrative in Sicilia.

L'esponente governativo ha incontrato oggi a Perugia alcuni imprenditori umbri nell'ambito di un'iniziativa elettorale organizzata dal candidato della Lega alle prossime amministrative del capoluogo umbro, Gianluca Tuteri.

"Naturalmente, complimenti e buon lavoro a chi vince" ha detto ancora Giorgetti soffermandosi sul voto in Sicilia. "Noi abbiamo un lungo percorso da fare - ha aggiunto -, ci consolidiamo e faremo esperienza".