Clooney, Catch - 22 e la guerra assurda

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - "Catch-22 in America è considerato un caposaldo della letteratura, quindi con Grant Heslov volevamo proprio farlo, perché c'è tanto materiale. Non solo è una storia sull'assurdità della guerra, ma anche sulla difficoltà di combattere il sistema. La tv permette di raccontare bene i personaggi, magari anche prima di ucciderli brutalmente". Lo ha detto George Clooney a Roma per l'anteprima europea della serie originale Sky Catch - 22, diretta e prodotta dallo stesso premio Oscar che è tra i protagonisti. La miniserie in 6 episodi è in arrivo su Sky Atlantic, in streaming su Now Tv e su Sky On Demand, dal 21/5 (negli Usa sulla piattaforma di streaming Hulu debutta il 17).

Catch - 22 è tratta dall'omonimo romanzo di Joseph Heller, uscito nel 1961 (in Italia con il titolo Comma 22), diventato simbolo dell'antimilitarismo americano e una delle pietre miliari della narrativa contemporanea. Con Clooney anche altri componenti del cast, come Christopher Abbott e Kyle Chandler e il nostro Giancarlo Giannini.