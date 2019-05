Borsa, Shanghai apre a -1,16%

(ANSA) - PECHINO, 13 MAG - Le Borse cinesi aprono la seduta in territorio negativo, alla prova dei mercati dopo il nulla fatto negoziale di Washington che ha visto il 9 e 10 maggio Usa e Cina confrontarsi ancora sul dossier commerciale, malgrado l'entrata in vigore da venerdì dei nuovi dazi, dal 10% al 25%, decisi dal presidente Donald Trump sull'import di 200 miliardi di dollari di 'made in China': l'indice Composite di Shanghai cede nelle prime battute l'1,16%, a 2.905,07 punti, mentre quello di Shenzhen perde l'1,33%, scivolando a quota 1.547,66.