Rogo in appartamento, 4 intossicati

(ANSA) - BOLOGNA, 12 MAG - Un incendio si è sviluppato in un appartamento in via Punta a Imola (Bologna) questo pomeriggio.

Quattro persone sono state tratte in salvo e almeno sei squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Le fiamme interesserebbero due appartamenti. Ancora sconosciute le origini del rogo.

Le quattro persone estratte dall'appartamento in fiamme sono rimaste intossicate e sono state affidate agli operatori del 118 intervenuti sul posto. Si tratta di due donne e due uomini di età compresa tra 50 e 85 anni. Non sarebbero in pericolo di vita.