Messico, trovati i resti di 34 persone

(ANSA-AP) - CITTA' DEL MESSICO, 12 MAG - Le autorità messicane hanno scoperto i resti di almeno 34 persone in due proprietà separate nello stato occidentale di Jalisco.

Il Procuratore generale statale Gerardo Octavio Solis ha detto ieri che due dei corpi sono già stati identificati e che gli scavi continuano. In quattro raid, poliziotti hanno trovato veicoli rubati e attrezzature tattiche.

Lo stato ospita il Jalisco New Generation Cartel, uno dei gruppi criminali più potenti e sfacciati del Messico, che tra le altre cose ha abbattuto un elicottero militare messicano con un lanciarazzi. Sono circa 40.000 le persone scomparse dall'inizio della guerra della droga nel 2006.