Media, Haftar invia truppe verso Sirte

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Il maresciallo Khalifa Haftar ha dispiegato ingenti truppe in direzione di Sirte, a 450 km a est di Tripoli: lo riferisce l'autorevole Asharq al Awasat citando fonti militari, secondo le quali la decisione rientra nel piano di operazioni "per liberare Tripoli dai terroristi". Sui social circolano immagini di forze militari del maresciallo in marcia verso Sirte. Il governo di unità nazionale, nei giorni scorsi, ha dispiegato pattuglie nei sobborghi della città natale del defunto rais Muammar Gheddafi.