Avviata la riabilitazione per Noemi

(ANSA) - NAPOLI, 12 MAG - "Il quadro clinico" della piccola Noemi, ferita in un agguato in piazza Nazionale a Napoli lo scorso 3 maggio "è stabile e in miglioramento. La bambina continua ad essere sedata e respira in autonomia con supporto di ossigeno". Già da ieri, annuncia il bollettino medico dell'ospedale Santobono dove è ricoverata, "l'equipe di fisioterapisti ha avviato il programma per la riabilitazione. La prognosi permane riservata. Il prossimo bollettino sarà diramato tra 24 ore".