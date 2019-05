Adunata Alpini: sfilamento per la città

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - È partito in orario, a Milano, lo sfilamento della grande parata degli Alpini, momento clou della 92ma Adunata nazionale, in cui si festeggia il Centenario della fondazione dell'Ana.

Il ministro della Difesa Elisabetta Trenta si è recata in visita ai radunati prima dell'avvio e ora si dirige in Duomo, in tribuna d'onore.