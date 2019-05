Venus Williams, non mi arrendo mai

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - 'Eleven' "è meglio di dieci. Il nome della linea riflette la mia filosofia di vita. Tirare fuori il meglio de sé e non fermarsi mai. Sul campo da tennis come nella vita, ti permette di scoprire risorse dentro di te che non pensavi più di avere. Vuol dire imparare a vincere, ma anche trarre quanto puoi di positivo dalla sconfitta". Lo dice Venus Williams, che a due giorni dal debutto agli Internazionali di Roma (vinti nel 1999), si è concessa un bagno di folla, alla Coin Excelsior di via Cola di Rienzo, per presentare EleVen by Venus, la linea activewear interamente disegnata da lei. Con indosso un outfit della sua collezione ("è per lo sport, ma anche per la vita di tutti i giorni, voglio far sentire bene chi la indossa"), solare e spiritosa, la vincitrice di sette titoli del Grande Slam ha presentato alcuni capi della sua linea e in un incontro ha anche risposto ad alcune domande del pubblico, fermandosi alla fine per i selfie con i fan.