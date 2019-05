Tajani, in Umbria voto prima possibile

(ANSA) - PERUGIA, 11 MAG - Il centrodestra "vuole andare quanto prima" alle elezioni in Umbria "per governare in maniera completamente diversa la Regione". Lo ha detto all'ANSA il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani impegnato in alcuni appuntamenti in vista delle elezioni europee e amministrative.

"Non si tratta solo di sostituire un presidente o un partito con un altro" ha sostenuto il presidente del Parlamento europeo.

"Si tratta - ha aggiunto - di fare una rivoluzione culturale in Umbria. Non si può avere un regime nel quale la macchina burocratica viene utilizzata per il controllo del consenso, al servizio dei partiti di sinistra invece che dei cittadini. Non intendo utilizzare in campagna elettorale le vicende giudiziarie e non vogliamo vincere grazie a esse. Ma vogliamo vincere sui progetti politici, su un modello di governo della Regione Umbria che è quello del sindaco di Perugia Andrea Romizi, uno dei migliori in Italia".