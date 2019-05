Per Francesco sarà sesta visita Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 11 MAG - Con "Economy of Francesco" nel marzo 2020 sarà la sesta volta di Papa Bergoglio in Umbria.

La prima volta è stata proprio ad Assisi, il 4 ottobre 2013 - ricorda la Conferenza episcopale umbra -, nel giorno della festa di San Francesco, patrono d'Italia, a pochi mesi dall'inizio del suo ministero.

Ben tre visite ci sono state nel 2016: il 4 agosto a Santa Maria degli Angeli, per l'ottavo centenario del Perdono; il 20 settembre ad Assisi, per l'incontro conclusivo della Giornata mondiale di preghiera per la pace "Sete di pace. Religioni e culture in dialogo"; il 4 ottobre a San Pellegrino di Norcia, tra le popolazioni terremotate.

La quinta visita è stata quella privata al Monastero delle Monache Clarisse di Santa Maria in Valle Gloria di Spello, l'11 gennaio di quest'anno.