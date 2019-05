Medici, Noemi stabile, respiro spontaneo

(ANSA) - NAPOLI, 11 MAG - "Noemi sta in condizioni stabili, sta in respiro spontaneo. Soltanto arricchito con un po' di ossigeno". Lo ha detto Massimino Cardone, primario del reparto di rianimazione pediatrica dell'ospedale Santobono. "La bambina ha avuto un grosso trauma ad entrambi i polmoni - ha spiegato il medico - e man mano si stanno risolvendo tutte queste problematiche. Abbiamo fatto più volte delle broncoscopie per cercare di liberarla dai coaguli; questa cosa le ha dato una funzionalità polmonare migliore e quindi la bambina sta ventilando abbastanza bene. La prognosi resta riservata perché dobbiamo vedere l'evoluzione".(ANSA).