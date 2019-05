Matthew Salinger e gli inediti del padre

(ANSA) - TORINO, 11 MAG - J.D. Salinger ha lasciato "tanto materiale inedito che sarà pubblicato". Lo racconta il figlio Matthew Salinger, produttore e attore, in un affollatissimo incontro al Salone del Libro di Torino dedicato al centenario della nascita dell'autore de 'Il giovane Holden'. "Non c'è momento migliore per comunicare che mio padre ha continuato a scrivere per altri sette anni, dopo essersi ritirato dalle scene. Ho letto tutto il materiale che esiste e ho cercato di assemblarlo nel miglior modo possibile" spiega Matthew Salinger, che ha interpretato Capitan America, il suo ruolo più famoso.

"E' un materiale che voglio condividere, ma non uscirà sicuramente nei prossimi tre anni, diciamo entro il prossimo decennio. Sto cercando di muovermi più rapidamente ma cerco di essere molto attento e accurato" annuncia. E anche per sapere il contenuto dovremmo aspettare tanto: "Direi delle mie impressioni e sarebbe un torto sia nei confronti di mio padre sia verso i suoi lettori se rivelassi maggiori dettagli".