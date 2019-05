Jovanotti superstar al Salone del Libro

(ANSA) - TORINO, 11 MAG - Lunga coda da ore al Salone del Libro di Torino per l'incontro con Jovanotti in Sala Oro che ha una capienza di 500 persone sedute e 200 in piedi. Il lungo serpentone che si è formato al padiglione Oval del Lingotto arriva fino all'uscita.

È l'evento boom di questa edizione 'Lorenzo 2019. Il gioco del mondo', con Giordano Meacci. La fiera nei primi tre giorni ha registrato alle biglietterie una tendenza del +10% rispetto al 2018.