In arrivo temporali e venti forti

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Peggioramento in vista delle condizioni meteo, con piogge e temporali soprattutto sull'Emilia-Romagna e sulle regioni centro-meridionali. In arrivo anche un deciso rinforzo dei venti e un forte calo delle temperature. Lo rende noto la Protezione Civile, che annuncia dal tardo pomeriggio di oggi temporali su Toscana, Umbria e Lazio, e da domani su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata e Calabria. Sempre domani sono attesi venti forti su Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, in estensione dalla tarda mattinata a Toscana, Marche, Umbria e Lazio. Dal primo pomeriggio il rinforzo della ventilazione interesserà anche Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Per domani si prevede quindi allerta arancione sui settori centro occidentali dell'Emilia-Romagna e sulle Marche. Una allerta gialla interesserà invece il Veneto, i bacini centrali dell'Emilia Romagna, la Toscana meridionale, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabra e Sicilia.