Giannini al Salone del Libro

(ANSA) - TORINO, 11 MAG - "Le censure sono brutte e questa è la dimostrazione che il mio libro può e deve entrare ovunque".

Lo ha detto Chiara Giannini, autrice del libro Io sono Matteo Salvini pubblicato da Altaforte, la casa editrice esclusa dal Salone del Libro, facendo il suo ingresso alla buchmesse torinese. "Ho portato una copia del mio libro - aggiunge - per far vedere a tutti quelli che me l'hanno impedito, compreso il signor Lagioia e al sindaca Appendino, che la cultura spacca i ponti e può entrare ovunque".