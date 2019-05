F1: Spagna, pole a Bottas su Hamilton

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - E' di Valtteri Bottas su Mercedes la pole position nel Gp di Spagna, quinta prova del Mondiale di Formula 1, in programma domani sul circuito di Barcellona. Il pilota finlandese, alla terza pole consecutiva, avrà al suo fianco in prima fila il compagno di squadra Lewis Hamilton.

Seconda fila per la Ferrari di Sebastian Vettel e per Max Verstappen con la Red Bull. Quinto tempo e terza fila per Charles Leclerc con l'altra Ferrari.