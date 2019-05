Da Delon a Stallone le lezioni di cinema

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - L'attrice cinese Zhang Ziyi, Sylvester Stallone, il regista danese Nicolas Winding Refn e il mito Alain Delon. Sono loro i protagonisti delle lezioni di cinema durante il 72/o festival di Cannes che apre martedì 14 maggio. Gli incontri alla sala Bunuel saranno occasione per gli accreditati del festival per ascoltarli sul loro lavoro, sulle loro carriere e per conoscere questi artisti in modo non superficiale.

Comincerà sabato 18 maggio alle 16 Nicolas Winding Refn che presenterà tra l'altro due episodi della sua serie prodotta da Amazon Too Old to Die Young. Il 19 maggio alle 11 la leggenda Alain Delon che sarà onorato la sera stessa con la Palma d'oro alla carriera. Il 22 sarà la volta dell'attrice cinese Zhang Ziyi, interprete dei film di Zhang Yimou e Ang Lee e attualmente impegnata nelle riprese di Godzilla II King of Monsters. Infine il 24 maggio alle 16 Sylvester Stallone: un'occasione per conoscere l'artista dietro Rocky e Rambo (le immagini di Rambo V: Last Blood si vedranno il giorno stesso).