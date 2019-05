Allegri "senza vittorie mi bruciavano.."

(ANSA) - TORINO, 11 MAG - "Se in questi anni non fossi riuscito a portare a casa qualche trofeo, mi impalavano e mi bruciavano, però fa parte del gioco". Massimiliano Allegri commenta così le indiscrezioni degli ultimi giorni sul suo futuro lontano dalla Juventus. Fa parte del gioco, secondo il tecnico bianconero, anche il fatto che altri allenatori vengano accostati ai campioni d'Italia: "Al Milan dovevano mandarmi via e dicevano che al posto mio doveva arrivare Guardiola. Già il fatto che c'è solo un nome vuol dire che sono quotato...".