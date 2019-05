Venezuela:riaperte frontiere con Brasile

(ANSA) - CARACAS, 10 MAG - Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha deciso oggi la riapertura della frontiera terrestre con il Brasile e quella con l'isola di Aruba. Lo ha annunciato il vicepresidente per il settore economico Tareck El Aissami.

In una conferenza stampa El Aissami ha assicurato che "c'è un accordo con le autorità brasiliane per convertire la frontiera in una zona di pace, stimolando la vita politica, economica, commerciale e culturale".