Ultimo ancora re con Colpa delle favole

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Ultimo, con il suo nuovo album Colpa delle favole, rimane saldo in vetta alla classifica Fimi/Gfk dei dischi più venduti della settimana, dove si trovano anche due suoi precedenti album: Peter Pan in settima posizione e Pianeti al quindicesimo posto.

Due new entry al secondo e terzo posto. Sul secondo gradino arriva Daniele Silvestri con il suo nuovo lavoro La Terra sotto i piedi, davanti a Clementino e al suo Tarantelle. Scivola dalla terza alla quarta posizione la 17enne americana Billie Eilish con When we all fall asleep, where do we go?. Risale di sei posizioni, ed è quinto anche sulla spinta del tour nei palazzetti che lo vede protagonista in queste settimane, Marco Mengoni con Atlantico. Salmo è sesto con Playlist. Ottava posizione per Rkomi con Dove gli occhi non arrivano. Stabile Coez al nono posto con E' sempre bello. Chiude la classifica Ligabue, che riporta Start nella top ten.