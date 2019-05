Uber sbarca a Wall Street, vale 75,5 mld

(ANSA) - NEW YORK, 10 MAG - Uber, dopo aver raccolto 8,1 miliardi di dollari, è sbarcata a Wall Street e sogna in grande.

Sogna di diventare la nuova Amazon, come annuncia il suo numero uno, il Ceo Dara Khosrowshahi. Il debutto sul floor del New York Stock Exchange è un po' timido: il titolo del colosso di San Francisco, che nel giro di dieci anni ha rivoluzionato la mobilita' urbana, esordisce scambiato al di sotto del prezzo di collocamento, tra i 42 e i 44 dollari per azione. Ma del resto la giornata è quella che è, con la Borsa di New York in grande sofferenza per la nuova escalation della guerra dei dazi.

Anche il prezzo dell'ipo è stato dettato da quello che gli analisti definiscono un "approccio conservativo": 45 dollari ad azione rispetto alla forchetta indicata tra i 44 e i 50 dollari.

A 45 dollari ad azione il valore di mercato di Uber ammonta a circa 75,5 miliardi di dollari: niente a che che vedere con i 120 miliardi che erano stati sbandierati a suo tempo, ma comunque pur sempre una delle maggiori ipo della storia.