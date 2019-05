Salvini a Conte, salto qualità rimpatri

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "Buoni risultati" sono stati ottenuti, "per quanto di competenza del ministero dell'Interno", sul fronte dei rimpatri di migranti, ma per consolidarli "serve un vero e proprio salto di qualità nella politica estera italiana nella sua collegialità, investendo profili di natura economica-commerciale e di politica estera tout court, ambiti che travalicano le competenze del mio dicastero". Lo scrive il ministro dell'Interno Matteo Salvini in una lettera inviata al premier Giuseppe Conte ed al ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi.