Passerella tra A12 e archeosito di Luni

(ANSA) - LA SPEZIA, 10 MAG - Un percorso emozionale e una pista ciclopedonale adatta anche ai diversamente abili collegheranno l'autostrada A12 con uno dei siti archeologici romani più importanti del nord Italia, quello di Luni Antica, la città romana dal cui porto salpavano navi cariche del prezioso marmo di Carrara utile a costruire i più importanti monumenti di Roma. Il progetto, finanziato da Salt per 15 milioni, era atteso da 30 anni e sarà inaugurato il 18 maggio. I visitatori potranno sostare nell'area servizio, immergersi nell'esperienza evocativa di un tunnel in cui sono proiettati suoni e immagini delle antiche domus per poi percorrere a piedi o in bici la passerella sospesa lunga 380 metri che porta sino al sito archeologico. "Al centro della passerella un faro ricoperto di marmo - ha detto Paolo Pierantoni, presidente di Sias Spa -, illuminato la notte, e la scritta Portus Lunae per dare il segno anche a chi passa di cosa stanno visitando. Siamo orgogliosi: si tratta del primo progetto di questa ampiezza in Italia".