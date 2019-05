Pa:Conte,amministrazioni forniscano dati

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "Il Governo sta facendo la sua parte.

Invitiamo tutte le amministrazioni a contribuire, superando resistenze non più giustificabili. Tutte le pubbliche amministrazioni devono convergere su questo obiettivo, fornendo l'accesso ai dati in loro possesso per trasformare la nostra PA - è questa l'ambizione che nutro come massimo responsabile dell'azione di Governo - in uno dei migliori esempi di amministrazione pubblica data-driven". Lo afferma il premier, Giuseppe Conte, intervenendo a Data Driven Innovation. "All'interesse collettivo non si può anteporre la logica del possesso esclusivo, della data ownership, atteggiamento non lungimirante e, se posso dire, non comprensibile sul piano dell'etica, individuale e collettiva".